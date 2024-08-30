МАК рассказал о возможной причине крушения SSJ-100 в Подмосковье

МАК: причиной крушения SSJ в Подмосковье мог стать сломанный датчик угла атаки

Предварительно, причиной крушения SSJ-100 в июле в Подмосковье мог стать сломанный датчик угла атаки. Об этом сообщается в промежуточном отчете МАК.

Уточняется, что условия для первого срабатывания ограничительной функции по углу атаки возникли именно в процессе уборки механизации — это показывает характер изменения отклонений руля высоты и стабилизатора.

Кроме того, в отчете говорится, что в процессе перекладки стабилизатора «на пикирование» значение угла тангажа уменьшилось с пяти градусов на кабрирование до 3,5 градуса на пикирование. После воздушное судно перешло к снижению.