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21:14, 30 августа 2024Россия

МАК рассказал о возможной причине крушения SSJ-100 в Подмосковье

МАК: причиной крушения SSJ в Подмосковье мог стать сломанный датчик угла атаки

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Предварительно, причиной крушения SSJ-100 в июле в Подмосковье мог стать сломанный датчик угла атаки. Об этом сообщается в промежуточном отчете МАК.

Уточняется, что условия для первого срабатывания ограничительной функции по углу атаки возникли именно в процессе уборки механизации — это показывает характер изменения отклонений руля высоты и стабилизатора.

Кроме того, в отчете говорится, что в процессе перекладки стабилизатора «на пикирование» значение угла тангажа уменьшилось с пяти градусов на кабрирование до 3,5 градуса на пикирование. После воздушное судно перешло к снижению.

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      Юлия Мискевич
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