Шестиклассница попыталась сделать селфи и сорвалась с 18-го этажа

В Петербурге школьница выпала из окна при попытке сделать селфи

Жительница Соснового Бора Санкт-Петербурга сорвалась с 18-го этажа, пытаясь сделать селфи. Об этом сообщает в своем Telegram-канале РЕН ТВ.

Как сообщил источник, девушка пришла с другом в жилой дом, села на перила балкона и стала разговаривать со знакомой по телефону. При этом она пошутила, что может спрыгнуть. Затем шестиклассница слезла с перил, но через некоторое время снова забралась на них. Не удержав равновесия, школьница упала с балкона многоэтажки. Спасти ее не удалось. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным собеседника телеканала, девушка проживала с матерью, отношения в семье были дружеские. У школьницы был сахарный диабет, из-за чего она иногда отказывалась от еды или чрезмерно употребляла сладкое, поэтому ссорилась с родителями.

Ранее на западе Москвы 37-летняя женщина при попытке снять селфи выпала из окна 16-го этажа. Горожанка сидела на ограждении спиной к открытому окну с телефоном. Чтобы фотографии получились получше, она выгнула спину и наклонилась назад, однако в этот момент не удержалась и сорвалась вниз.