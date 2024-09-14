Семен Слепаков обжаловал отказ снять с него статус иноагента

РИА: Слепаков обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иноагента

Комик и бард, бывший участник КВН Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обжаловал в Верховном суде Российской Федерации отказ снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде отметили, что получили жалобу артиста. Дата рассмотрения еще не назначена.

Отмечается, что ранее Слепаков уже обращался в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту. Однако судом было принято решение об отказе в удовлетворении иска. Позднее кассационный суд также отклонил его жалобу.

Минюст России внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. В ведомстве пояснили, что комик получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении граждан РФ.