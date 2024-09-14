Средняя стоимость похода в ресторан в крупных городах России выросла

РБК: средняя стоимость похода в ресторан в крупных городах РФ выросла на 11 %

В июне—августе 2024 года средний чек в российских ресторанах и барах вырос на 11 процентов год к году — до 2,5 тысячи рублей. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что год назад средняя стоимость похода в ресторан составляла почти 2,3 тысячи рублей. Среднее количество покупок в ресторанах и барах за лето выросло на семь процентов к прошлому году. Наибольшая популярность — у заведений с демократичными ценами в сегменте две тысячи рублей.

Ранее аналитики международной компании по подбору недвижимости в Москве и Дубае «Бюро Негинского» подсчитали, что ради покупки квартиры в Москве россиянам придется на много лет отказаться от кофе, такси и ресторанов.