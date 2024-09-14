Стали известны подробности крушения самолета в Алтайском крае

МЧС сообщило подробности крушения самолета в Алтайском крае

В МЧС Алтайского края сообщили подробности крушения легкомоторного частного самолета в регионе, передает ТАСС.

Как отмечается, на борту самолета находился только пилот, в результате крушения он скончался. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в результате инцидента.

О крушении самолета сообщало МЧС России. Отмечается, что падение произошло в районе поселка Приозерный Рубцовского района.