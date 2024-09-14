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10:15, 14 сентября 2024Россия

Стали известны подробности крушения самолета в Алтайском крае

МЧС сообщило подробности крушения самолета в Алтайском крае

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В МЧС Алтайского края сообщили подробности крушения легкомоторного частного самолета в регионе, передает ТАСС.

Как отмечается, на борту самолета находился только пилот, в результате крушения он скончался. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в результате инцидента.

О крушении самолета сообщало МЧС России. Отмечается, что падение произошло в районе поселка Приозерный Рубцовского района.

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      Валентин Карант
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