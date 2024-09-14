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12:22, 14 сентября 2024Мир

Столтенберг расстроился из-за помощи НАТО Украине

Столтенберг расстроился из-за недостаточной помощи Украине до 2022 года

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг расстроился из-за «недостаточной военной помощи» Украине со стороны стран Североатлантического альянса до 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я сожалею, что союзники по НАТО и само НАТО не сделали больше для укрепления Украины раньше», — рассказал глава военного блока.

Столтенберг также добавил, что объемы военных поставок и подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) носили ограниченный характер. Он также заявил, что в это время якобы не рассматривалась идея принятия Киева в НАТО. При этом он призвал к диалогу с Россией по вопросам безопасности.

Ранее уходящий с поста генсека Столтенберг назвал свои главные провалы и достижения на посту. По его словам, конфликт на Украине и вывод войск из Афганистана является для него должностными провалами. В качестве главного достижения он назвал «усиление коллективной обороны НАТО». Свой пост Столтенберг покинет 1 октября. Его заменит бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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