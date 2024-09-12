Столтенберг назвал свои главные провалы на посту генсека НАТО

Столтенберг назвал Афганистан и Украину главным провалом на посту генсека НАТО

Уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал свои главные провалы и достижения на посту. Об этом он рассказал в интервью CNN.

По словам Столтенберга, конфликт на Украине и вывод войск из Афганистана является для него провалом на посту генсека. В качестве главного достижения он назвал «усиление коллективной обороны НАТО». «Мир стал намного опаснее за 10 лет, но НАТО стала намного сильнее», — заключил Столтенберг.

После отставки Столтенберга генсеком НАТО станет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Он вступит в должность 1 октября. В этот же день состоится официальная церемония передачи полномочий.

Ранее издание Politico сообщило, что Столтенберг после отставки станет председателем Мюнхенской конференции по безопасности, его назначение ожидается в феврале 2025 года.