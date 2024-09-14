Трамп пообещал массово депортировать гаитян из-за якобы поедания ими животных

Reuters: Трамп пообещал депортировать гаитян из-за якобы поедания ими животных

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал массово депортировать гаитянских иммигрантов из города Спрингфилд в штате Огайо из-за якобы поедания ими животных. Об этом сообщает Reuters.

«Мы проведем масштабные депортации в Спрингфилде, штат Огайо», — сказал он.

Как отмечает издание, большинство из 15 000 гаитян в Спрингфилде находятся там легально. Обещание Трампа о проведении депортации относится к тем, кто прибыл в США нелегально.

Также уточняется, что Трамп не повторил утверждение, которое он сделал во время президентских дебатов с вице-президентом Камалой Харрис о том, что иммигранты едят собак и кошек, поскольку это высказывание высмеяла публика.

Ранее МИД Германии ответил на слова Трампа о неудачной энергетической политике ФРГ. В ведомстве отметили, что немецкая энергетическая система полностью функционирует, а также в шутку добавили, что они не едят кошек и собак.