Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:57, 14 сентября 2024Мир

Трамп пообещал массово депортировать гаитян из-за якобы поедания ими животных

Reuters: Трамп пообещал депортировать гаитян из-за якобы поедания ими животных

Фото: Julio Cortez / AP

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал массово депортировать гаитянских иммигрантов из города Спрингфилд в штате Огайо из-за якобы поедания ими животных. Об этом сообщает Reuters.

«Мы проведем масштабные депортации в Спрингфилде, штат Огайо», — сказал он.

Как отмечает издание, большинство из 15 000 гаитян в Спрингфилде находятся там легально. Обещание Трампа о проведении депортации относится к тем, кто прибыл в США нелегально.

Также уточняется, что Трамп не повторил утверждение, которое он сделал во время президентских дебатов с вице-президентом Камалой Харрис о том, что иммигранты едят собак и кошек, поскольку это высказывание высмеяла публика.

Ранее МИД Германии ответил на слова Трампа о неудачной энергетической политике ФРГ. В ведомстве отметили, что немецкая энергетическая система полностью функционирует, а также в шутку добавили, что они не едят кошек и собак.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Украина передала США и Британии цели для ударов по России. Какие объекты попали в список?

      Орбан показал фото совместной тренировки со Шварценеггером

      Стало известно о невозможности Румынии снабжать Украину электричеством

      Трамп пообещал массово депортировать гаитян из-за якобы поедания ими животных

      Российский фигурист рассказал о мечте поехать на Олимпиаду

      Крупный пожар произошел в российском регионе

      В США высказались об отношении Запада к ядерной войне с Россией

      Россия уничтожила украинский беспилотник над Черным морем

      В Совфеде высказались об участии Британии в конфликте при поставке ракет Украине

      В Грузии высказались об извинениях перед осетинами за войну 2008 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше