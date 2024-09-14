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10:18, 14 сентября 2024Силовые структуры

Уголовное дело возбудили по факту крушения самолета в российском регионе

СК России: по факту крушения самолета в Алтайском крае возбуждено уголовное дело

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) России в Telegram.

Дело было возбуждено по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») Уголовного кодекса РФ. Правоохранители проводят комплекс следственных действий для установления обстоятельств произошедшего.

«По предварительным данным, днем 14 сентября 2024 года в ходе полета легкомоторное воздушное судно совершило жесткую посадку на участок местности вблизи поселка Приозерный Рубцовского района Алтайского края», — рассказали в Восточном МСУТ СК России.

Ранее подробности крушения самолета в Алтайском крае сообщили в МЧС. Отмечалось, что на борту находился только пилот, в результате падения воздушного судна ему не удалось выжить.

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      Екатерина Грищенко
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