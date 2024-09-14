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00:31, 14 сентября 2024Наука и техника

Украинский «Южмаш» продолжит производить ракетные двигатели РД-843 для Евросоюза

Компания Avio планирует закупать двигатели РД-843 у «Южмаша» до 2027 года

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Итальянская компания Avio планирует продолжить закупки ракетных двигателей РД-843 у украинского завода «Южмаш» минимум до 2027 года. Об этом European Spaceflight стало известно из отчета Avio.

В документе утверждается, что европейская ракетостроительная компания занимается разработкой двигателя для верхней ступени носителя Vega C. Новый силовой агрегат должен заменить используемый в настоящее время РД-843 украинского производства.

«По данным Avio, производство двигателей РД-843, которые компания называет двигателем MEA, продолжается, несмотря на продолжающееся вторжение России в страну. Это означает, что поставки двигателей MEA обеспечены в среднесрочной перспективе с 2025 по 2027 год. Однако компания также не исключила возможности ухудшения прогнозов по Украине», — говорится в публикации.

Там отмечается, что долгосрочной целью Avio выступает создание на замену РД-843 двигателя Multi-Purpose Green Engine (MPGE).

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В июле 2022 года издание SpaceNews сообщило, что Европейское космическое агентство (ЕКА) надеется на продолжение поставок ракетных двигателей РД-843 украинского производства для Attitude Vernier Upper Module (AVUM) — разгонного блока легкой ракеты Vega.

В январе 2020 года глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что все неевропейские — украинские и российские — комплектующие в итальянской легкой ракете Vega будут убраны.

Маршевый двигатель четвертой ступени РД-843 для легкой ракеты Vega разработан конструкторским бюро «Южное» и изготовлен «Южмашем» (Украина). Титановые топливные баки для носителя производило Научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина (Россия).

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      Иван Потапов
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