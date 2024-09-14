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07:01, 14 сентября 2024Россия

В Белгородской области ответили на вопрос о защищенности региона от атак ВСУ

В Белгородской области сообщили, что ВС РФ реализуют все меры для защиты региона

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ реализуют все возможные меры для защиты Белгородской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Министерстве общественных коммуникаций региона в ответ на вопрос об уровне защищенности региона от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Органами исполнительной власти и местного самоуправления Белгородской области совместно с уполномоченными территориальными федеральными органами исполнительной власти, а также с Министерством обороны Российской Федерации принимаются все предусмотренные законом меры по обеспечению региональной безопасности, укреплению обороноспособности в сложившейся ситуации, предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий», — говорится в ответе Министерства общественных коммуникаций Белгородской области на вопрос «Ленты.ру» об предпринимаемых

Вооруженными силами Российской Федерации принимаются все возможные меры по обнаружения и огневому поражению боевых средств противника, при помощи которых осуществляются обстрелы приграничных территорий региона

Министерство общественных коммуникаций Белгородской области

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали сразу три населенных пункта в Белгородской области. Так, в селе Головчино FPV-дрон ВСУ атаковал грузовик КамАЗ, в результате чего транспортное средство получило повреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селах Муром и Ржевка беспилотники спикировали на жилые дома. В одном из них после удара начался пожар, в двух других зафиксированы повреждения кровли и фасада. Сведений о пострадавших не приводилось.

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