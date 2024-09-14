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13:22, 14 сентября 2024Россия

В Белгородской области создадут добровольческий отряд для защиты региона

В Белгородской области создадут добровольческий отряд Барс-Белгород

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Белгородской области создадут добровольческий отряд «Барс-Белгород» для защиты региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны России.

«В целях защиты жизни и здоровья граждан Министерством обороны Российской Федерации совместно с администрацией губернатора Белгородской области формируется добровольческий отряд "Барс-Белгород"», — отмечается в заявлении министерства.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в боевые задачи отряда будет входить охрана региона, пресечение деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а также уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также Минобороны раскрыл детали и военной подготовки добровольцев, указав, что она будет делиться на уровни сложности.

Ранее в Министерстве общественных коммуникаций Белгородской области рассказали, что Вооруженные силы (ВС) РФ реализуют все возможные меры для защиты региона. В ведомстве отметили, что «Вооруженными силами Российской Федерации принимаются все возможные меры по обнаружения и огневому поражению боевых средств противника, при помощи которых осуществляются обстрелы приграничных территорий региона».

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