В Белгородской области создадут добровольческий отряд для защиты региона

В Белгородской области создадут добровольческий отряд Барс-Белгород

В Белгородской области создадут добровольческий отряд «Барс-Белгород» для защиты региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны России.

«В целях защиты жизни и здоровья граждан Министерством обороны Российской Федерации совместно с администрацией губернатора Белгородской области формируется добровольческий отряд "Барс-Белгород"», — отмечается в заявлении министерства.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в боевые задачи отряда будет входить охрана региона, пресечение деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), а также уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также Минобороны раскрыл детали и военной подготовки добровольцев, указав, что она будет делиться на уровни сложности.

Ранее в Министерстве общественных коммуникаций Белгородской области рассказали, что Вооруженные силы (ВС) РФ реализуют все возможные меры для защиты региона. В ведомстве отметили, что «Вооруженными силами Российской Федерации принимаются все возможные меры по обнаружения и огневому поражению боевых средств противника, при помощи которых осуществляются обстрелы приграничных территорий региона».