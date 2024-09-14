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01:09, 14 сентября 2024Из жизни

В Британии женщина родила одного ребенка два раза

В Великобритании женщина родила одного ребенка два раза

Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

В Великобритании женщина родила одного ребенка два раза. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Утверждается, что на ранних стадиях беременности мать узнала о том, что ребенок, вероятно, родится с расщеплением позвоночника. Для того, чтобы остановить прогрессирование болезни, женщина согласилась «родить» ребенка на шестом месяце беременности — врачи достали ребенка, исправили дефект и вернули его обратно.

По-настоящему младенец родился на 38-й неделе. После родов ребенок пробыл восемь дней в отделении интенсивной терапии и перенес несколько операций. По мнению врачей, мальчик, вероятнее всего, не сможет ходить.

Ранее акушер-гинеколог из США случайно отрезал младенцу часть пениса. Врач Берто Лопес должен был провести стандартную процедуру обрезания для новорожденного мальчика одной из своих пациенток, однако во время операции Лопес ненамеренно отрезал младенцу треть пениса вместо кожи.

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      Артём Верейкин
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