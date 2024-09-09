Врач отрезал младенцу пенис

Акушер-гинеколог из США случайно отрезал младенцу часть пениса. Об этом пишет Independent.

В 2021 году врач Берто Лопес должен был провести стандартную процедуру обрезания для новорожденного мальчика одной из своих пациенток. Во время операции Лопес ненамеренно отрезал младенцу треть пениса вместо кожи. При этом, совершив ошибку, он не признал ее. Лопес заявил, что обильное кровотечение — нормально при подобном вмешательстве и потратил около 45 минут на, чтобы остановить кровь.

Родители ребенка забеспокоились из-за внешнего вида полового органа и на следующий день обратились к дежурному врачу. Их направили к детскому урологу, который пришел в ужас от того, что увидел. К тому времени исправить ошибку Лопеса было уже невозможно.

В прошлом Лопес был причастен по меньшей мере к 14 серьезным травмам своих пациентов. В шести случаях люди не выжили. В отношении врача было возбуждено четыре дисциплинарных дела и было подано девять исков о врачебной халатности.

Через десять дней после проведения обрезания Лопес лишился медицинской лицензии. Причиной стал случай 40-летней Онисти Кастильо-Лопес, у которой он принимал ее вторые роды. У Кастильо-Лопес были разрывы шейки матки, из-за которых началось кровотечение. Лопес попытался провести процедуру для устранения разрывов прямо в палате, не перевозя пациентку в операционную. В итоге у Кастильо-Лопес через два месяца открылось кровотечение, и она истекла кровью.

В момент обрезания медицинская лицензия Лопеса уже была ограничена. Ни о чем из этого родители ребенка не знали. Позднее они подали иск против Лопеса. Суд признал врача виновным, теперь он должен выплатить компенсацию величиной 100 миллионов долларов (8,9 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии хирурги по ошибке сделали мальчику обрезание и придумали себе оправдание. Они заявили, что увидели проблему с пенисом и не смогли не помочь ребенку.