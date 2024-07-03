Врачи сделали мальчику обрезание вместо операции на ноге

В Индии девятилетнему мальчику сделали обрезание вместо операции на ноге

В Индии хирурги по ошибке сделали мальчику обрезание и придумали себе оправдание. Об этом сообщает NDTV.

В мае девятилетний житель города Тхана, штат Махараштра, повредил ногу, когда играл с друзьями. К середине июня нога все еще болела, поэтому его положили в государственную клинику. Врачи назначили ребенку операцию на конечности, однако вместо нее ему сделали обрезание.

По словам родителей мальчика, вскоре хирурги поняли, что ошиблись, и сделали обещанную операцию на ноге. Хотя оба вмешательства прошли успешно, индийцы подали на больницу жалобу в полицию из-за ненужной операции.

Врач Гаджендра Павар заявил, что помимо травмы ноги, у пострадавшего якобы обнаружили тяжелую форму фимоза. «Нам пришлось сделать две операции», — сказал он журналистам.

Медик также отметил, что родителям, видимо, «забыли сообщить» о второй операции. В данный момент в больнице проходит проверка в связи с инцидентом.

В июле 2023 года сообщалось, что в Индии хирург удалил пациентке здоровую матку. При этом операция должна была пройти на желчном пузыре.