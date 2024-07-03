Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 3 июля 2024Из жизни

Врачи сделали мальчику обрезание вместо операции на ноге

В Индии девятилетнему мальчику сделали обрезание вместо операции на ноге

Фото: Wendy Scofield / Unsplash

В Индии хирурги по ошибке сделали мальчику обрезание и придумали себе оправдание. Об этом сообщает NDTV.

В мае девятилетний житель города Тхана, штат Махараштра, повредил ногу, когда играл с друзьями. К середине июня нога все еще болела, поэтому его положили в государственную клинику. Врачи назначили ребенку операцию на конечности, однако вместо нее ему сделали обрезание.

По словам родителей мальчика, вскоре хирурги поняли, что ошиблись, и сделали обещанную операцию на ноге. Хотя оба вмешательства прошли успешно, индийцы подали на больницу жалобу в полицию из-за ненужной операции.

Материалы по теме:
«Врач запуган и зажат» В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
«Врач запуган и зажат»В России недовольные пациенты все чаще мстят медикам. Почему никто не может их защитить?
11 августа 2022
«Муж сразу сказал, что не доживет» Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
«Муж сразу сказал, что не доживет»Как жертвы врачебных ошибок добиваются справедливости в России?
10 октября 2022
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться» Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться»Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
5 августа 2019

Врач Гаджендра Павар заявил, что помимо травмы ноги, у пострадавшего якобы обнаружили тяжелую форму фимоза. «Нам пришлось сделать две операции», — сказал он журналистам.

Медик также отметил, что родителям, видимо, «забыли сообщить» о второй операции. В данный момент в больнице проходит проверка в связи с инцидентом.

В июле 2023 года сообщалось, что в Индии хирург удалил пациентке здоровую матку. При этом операция должна была пройти на желчном пузыре.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Суд в Аргентине может отказать Украине в экстрадиции задержанного россиянина Игоря Чуркина. В чем его обвиняет Киев?

      В Германии рассказали о зависимости Европы от российских удобрений

      Демократы подготовили письмо Байдену с призывом уйти из предвыборной гонки

      Рианна снялась в нижнем белье на фоне пальм

      Российские военные нашли на позициях ВСУ блокнот иностранного наемника с шифрами

      В Госдуме предложили сделать 8 июля выходным для многодетных семей

      Россиянина арестовали за передачу Киеву данных об уязвимых местах

      Путин прибыл в Астану на саммит ШОС

      Демократы рассказали о желании ухода Байдена из гонки ради страны

      В Херсонской области оценили обстановку на линии боевого соприкосновения в дельте Днепра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше