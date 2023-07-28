Хирург удалил пациентке здоровую матку вместо желчного пузыря

The Times of India: в Индии хирург удалил пациентке матку вместо желчного пузыря

В Индии хирург Правин Тивари удалил пациентке здоровую матку, хотя для этого не было показаний. Об этом сообщает The Times of India.

В 2020 году к Тивари обратилась 26-летняя Уша Маурья с жалобой на острую боль в области живота. После обследования врач диагностировал у пациентки камни в желчном пузыре. После этого он провел хирургическую операцию, чтобы удалить больной орган. Маурью выписали из больницы через несколько дней. Отмечается, что сразу после операции девушка почувствовала облегчение и перестала мучиться от боли.

Спустя три года Маурья снова почувствовала резкую боль в животе. Девушка приняла лекарство и приложила к животу грелку, однако боль продолжала усиливаться. Когда она обратилась в медицинское учреждение, медики обнаружили, что желчный пузырь, который должен был быть удален, остался на месте. Вместо этого у нее была удалена матка. Шокированная девушка приехала к хирургу и потребовала объяснений, предоставив ему результаты обследований. В ответ Тивари начал ей угрожать.

Маурья обратилась в полицию. По решению суда Тивари арестовали и обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью и оскорблении личности. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что пластический хирург из США транслировала в TikTok операции по подтяжке кожи, липосакции и бразильской подтяжке ягодиц, после чего лишилась лицензии. Отмечается, что трансляции отвлекали хирурга от работы, что привело к серьезным осложнениям.