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21:14, 28 июля 2023Из жизни

Хирург удалил пациентке здоровую матку вместо желчного пузыря

The Times of India: в Индии хирург удалил пациентке матку вместо желчного пузыря

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

В Индии хирург Правин Тивари удалил пациентке здоровую матку, хотя для этого не было показаний. Об этом сообщает The Times of India.

В 2020 году к Тивари обратилась 26-летняя Уша Маурья с жалобой на острую боль в области живота. После обследования врач диагностировал у пациентки камни в желчном пузыре. После этого он провел хирургическую операцию, чтобы удалить больной орган. Маурью выписали из больницы через несколько дней. Отмечается, что сразу после операции девушка почувствовала облегчение и перестала мучиться от боли.

Спустя три года Маурья снова почувствовала резкую боль в животе. Девушка приняла лекарство и приложила к животу грелку, однако боль продолжала усиливаться. Когда она обратилась в медицинское учреждение, медики обнаружили, что желчный пузырь, который должен был быть удален, остался на месте. Вместо этого у нее была удалена матка. Шокированная девушка приехала к хирургу и потребовала объяснений, предоставив ему результаты обследований. В ответ Тивари начал ей угрожать.

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Маурья обратилась в полицию. По решению суда Тивари арестовали и обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью и оскорблении личности. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что пластический хирург из США транслировала в TikTok операции по подтяжке кожи, липосакции и бразильской подтяжке ягодиц, после чего лишилась лицензии. Отмечается, что трансляции отвлекали хирурга от работы, что привело к серьезным осложнениям.

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