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02:07, 14 сентября 2024Мир

В Италии появились рекламные щиты с пророссийскими лозунгами

В Италии появились рекламные щиты с пророссийскими лозунгами и призывами к миру

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В нескольких итальянских городах, включая Рим, Парму, Верону, Модену и Пизу, появились рекламные щиты с призывами к миру и пророссийскими лозунгами. Об этом сообщает телеканал CNN.

На одном из билбордов в Риме, в частности, появилась надпись: «Достаточно денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира. Мы отвергаем войну». Также был размещен плакат с пожатием рук, окрашенных в цвета российского и итальянского флагов с лозунгом: «Россия нам не враг».

Размещение плакатов было оплачено политическим союзом Sovranita Popolare, представители которого сообщили, что большинство итальянцев выступает против оказания военной помощи Киеву. Позже ряд плакатов сняли. Посольство Украины в Италии выразило обеспокоенность этими инцидентами и призвало ввести изменения в процедуру выдачи разрешений на рекламу в стране.

Ранее в Латвии приговорили женщину к трем годам лишения свободы за демонстрацию российской символики. Активистка Елена Крейле с 7 марта по 15 июня 2023 года публично выражала свою поддержку России — в окнах своего дома она повесила самодельные флаги России, один из которых был с надписью «Путин мой друг».

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      Артём Верейкин
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