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06:08, 14 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о безуспешной попытке контратаки ВСУ под Кременной

Марочко: ВСУ безуспешно попытались контратаковать под Кременной в ЛНР

Фото: Stringer / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку контратаки под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) после продвижения Вооруженных сил (ВС) России у Серебрянского лесничества. Об этом заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Если мы говорим за Кременную, то, действительно, ситуация сейчас весьма сложная, ситуация там стабильно напряженная», — сообщил он, отметив, что в настоящий момент на данном участке идут интенсивные бои.

«Украинские боевики пытаются вернуть ранее утраченные позиции, но на данный момент та информация, которая у меня есть, говорит о том, что прорыва линии обороны наших подразделений не допущено и противник успеха на данном участке не имел», — уточнил Марочко.

Ранее военный эксперт рассказал, что ВС России успешно наступают под Северском. По его словам, за несколько суток российские военные продвинулись на 300 метров от села Золотаревка к Северску.

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      Маргарита Пименова
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