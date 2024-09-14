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18:45, 14 сентября 2024Забота о себе

В Минздраве рассказали о десятках миллионов россиян с ожирением

Глава Минздрава Мурашко: порядка 40 миллионов россиян страдают ожирением

Фото: NeydtStock / Shutterstock / Fotodom

В России проживают около 40 миллионов россиян с ожирением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

По данным Росстата, на 1 января 2024 года население России составляет более 146 миллиона жителей. Таким образом ожирением страдает четверть россиян.

Мурашко отметил, что ожирение запускает целый каскад других проблем со здоровьем, среди которых сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и другое. Глава Минздрава призвал врачей уделять внимание профилактике ожирения.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог клиники «Medical On Люберцы» Мария Дмитриева назвала причиной переедания голодание. Она объяснила, что у здорового человека мозг посылает сигналы о наступлении голода каждые три-четыре часа. Если не есть весь день, то за ужином будет сложно остановиться. Врач призвала питаться регулярно — два-три раза в день, и при необходимости с двумя-тремя перекусами.

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      Мария Черкасова
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