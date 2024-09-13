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11:23, 13 сентября 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли секреты отказа от обжорства

Диетолог Мария Дмитриева предупредила, что к перееданию приводит голодание

Фото: Jessica Ruscello / Unsplash

Переедание становится причиной множества проблем со здоровьем — от заболеваний ЖКТ и сердечно-сосудистой системы до ожирения, предупредила врач-диетолог, эндокринолог клиники «Medical On Люберцы» Мария Дмитриева. В комментарии «Ленте.ру» доктор раскрыла россиянам секреты отказа от обжорства.

По словам доктора, к перееданию приводит голодание. Она объяснила, что у здорового человека мозг посылает сигналы о наступлении голода каждые три-четыре часа. Если не есть весь день, то за ужином будет сложно остановиться. Поэтому питаться нужно регулярно — два-три раза в день, и при необходимости с двумя-тремя перекусами.

Важно и научиться отличать голод от аппетита, продолжила Дмитриева. «Голод — это физиологическая потребность организма в питательных веществах. Повышение аппетита часто связано с неудовлетворенностью эмоций и чувств. Работа с психологом помогает выявить и проработать психологические причины переедания», — объяснила специалистка.

Тем, кто хочет отучиться переедать, врач рекомендовала сократить количество сахара, соли и жиров в рационе. Необходимо выбирать продукты с ненасыщенными жирами — рыбу, орехи, подсолнечное и оливковое масло. Также доктор призвала пить чистую воду при возникновении жажды.

Ешьте медленно, так как мозгу требуется в среднем 20 минут, чтобы осознать, что еды достаточно. Откажитесь от привычки есть перед телевизором, телефоном. Планируйте рацион заранее и не доедайте, если уже не хочется

Мария Дмитриевадиетолог, эндокринолог

Дмитриева добавила, что режим сна также важен для формирования полезных пищевых привычек. Ложиться спать и просыпаться необходимо в одно и то же время, и ночной сон должен длиться не менее семи-восьми часов, сказала диетолог.

Кроме того, она посоветовала вести активный образ жизни: не менее трех раз в неделю заниматься физической активность по 30-60 минут и двигаться в течение дня.

«Правильное питание — это не 600 калорий в день, не изнурение экстремальными диетами. Это полноценные, вкусные, разнообразные приемы пищи два-три раза в день. Если вы понимаете, что переедание стало частью вашей жизни, и вы не в силах самостоятельно с ним справиться, не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалам — эндокринологам, гастроэнтерологам, диетологам и психологам», — подвела итог доктор.

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      Вера Владзиевская
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