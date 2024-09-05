Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:36, 5 сентября 2024Забота о себе

Диетолог перечислила главные продукты для укрепления иммунитета

Диетолог Пичугина: поддержать иммунитет помогут кефир, квас и моченые яблоки

Фото: nensuria / freepik

Почти 80 процентов иммунитета формируется в кишечнике и зависит от полезной микрофлоры, рассказала Инна Пичугина, главный диетолог министерства здравоохранения Московской области. Главные продукты для укрепления иммунитета она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Полезная микрофлора защищает кишечник от патогенных бактерий и вирусов, производит аминокислоты, витамины, органические кислоты, поддерживает синтез иммуноглобулинов, подавляет хроническое воспаление, снижает риск развития ожирения, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, аллергии, перечислила она.

Пичугина порекомендовала в сезон ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции включать в свой рацион кисломолочные и ферментированные продукты: кефир, простоквашу, ацидофилин, ряженку, йогурт, творог, сыр, квашеную капусту, моченые яблоки, квас, напиток чайного гриба, хлеб со злаками, соленые овощи (не маринованные с уксусом). Кисломолочные продукты богаты кальцием, фосфором, калием, железом, магнием, витаминами группы В, витамином А и содержат молочнокислые бактерии, которые помогут поддерживать нормальный состав кишечной микрофлоры, препятствуют гнилостным процессам, усиливают антитоксическую функцию печени, рассказала диетолог.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

Однако ферментированные продукты пойдут на пользу не всем, предупредила специалистка. У людей с болезнями желудочно-кишечного тракта они могут вызвать временное вздутие и дискомфорт в животе, а также усилить выработку желудочного сока. В свою очередь, людям с заболеваниями почек и гипертонией диетолог рекомендовала не злоупотреблять солеными овощами.

Ранее врач-оториноларинголог Анастасия Морозова раскрыла способы позаботиться о здоровье, чтобы не болеть осенью и зимой. Специалистка посоветовала поддерживать баланс витаминов группы В.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский объяснил сокрытие планов нападения на Курскую область

      Врач дал советы по возвращению в рабочий ритм после отпуска

      Во Франции призвали к уличным протестам из-за назначения нового премьера

      Командир «Ахмата» назвал военкора «великим сказочником» из-за репортажа о дронах. Журналист хочет извинений

      Располневший на «Вискасе» 17-килограммовый кот Крошик пройдет лечение и научится ходить

      Наряд Леди Гаги на Венецианском кинофестивале вызвал ажиотаж в сети

      Российского блогера объявили в розыск по уголовной статье

      В Москве пройдет уникальное шоу

      Захарова назвала трагифарсом поставки Западом оружия Украине

      Расправившийся с мужчиной при помощи запрещенного аэрозоля россиянин получил девять лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше