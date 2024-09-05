Диетолог перечислила главные продукты для укрепления иммунитета

Диетолог Пичугина: поддержать иммунитет помогут кефир, квас и моченые яблоки

Почти 80 процентов иммунитета формируется в кишечнике и зависит от полезной микрофлоры, рассказала Инна Пичугина, главный диетолог министерства здравоохранения Московской области. Главные продукты для укрепления иммунитета она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Полезная микрофлора защищает кишечник от патогенных бактерий и вирусов, производит аминокислоты, витамины, органические кислоты, поддерживает синтез иммуноглобулинов, подавляет хроническое воспаление, снижает риск развития ожирения, сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, аллергии, перечислила она.

Пичугина порекомендовала в сезон ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции включать в свой рацион кисломолочные и ферментированные продукты: кефир, простоквашу, ацидофилин, ряженку, йогурт, творог, сыр, квашеную капусту, моченые яблоки, квас, напиток чайного гриба, хлеб со злаками, соленые овощи (не маринованные с уксусом). Кисломолочные продукты богаты кальцием, фосфором, калием, железом, магнием, витаминами группы В, витамином А и содержат молочнокислые бактерии, которые помогут поддерживать нормальный состав кишечной микрофлоры, препятствуют гнилостным процессам, усиливают антитоксическую функцию печени, рассказала диетолог.

Однако ферментированные продукты пойдут на пользу не всем, предупредила специалистка. У людей с болезнями желудочно-кишечного тракта они могут вызвать временное вздутие и дискомфорт в животе, а также усилить выработку желудочного сока. В свою очередь, людям с заболеваниями почек и гипертонией диетолог рекомендовала не злоупотреблять солеными овощами.

Ранее врач-оториноларинголог Анастасия Морозова раскрыла способы позаботиться о здоровье, чтобы не болеть осенью и зимой. Специалистка посоветовала поддерживать баланс витаминов группы В.