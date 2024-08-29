Россиянам назвали способы подготовить организм к осени

Врач Морозова посоветовала есть ягоды и зелень, чтобы подготовиться к осени

Подготовка к осени включает несколько этапов, считает врач-оториноларинголог Анастасия Морозова. Способы позаботиться о здоровье, чтобы не болеть осенью и зимой она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

Первым шагом для укрепления иммунитета врач назвала изменение диеты. По ее словам, в идеале овощи и фрукты должны составлять половину ежедневного рациона. Особенно ценными, считает врач, являются богатые витамином С продукты: цитрусовые, ягоды, квашенная капуста и зеленые листовые овощи.

Далее, чтобы подготовить себя к холодному сезону, специалистка посоветовала поддерживать баланс витаминов группы В, поскольку эти вещества участвуют в иммунном ответе. Помимо этого, по ее словам, важную роль в защитной системе организма играют цинк, который содержится в мясе, орехах и семенах, а также селен. Его можно получить, если есть яйца и рыбу, добавила врач.

Наконец, самой эффективной мерой защиты от гриппа Морозова назвала вакцинацию. Врач отметила, что прививки нужны как взрослым, так и детям, поскольку они помогают иммунитету противостоять вирусам, активно распространяющимся в осенне-зимний период. Однако, прежде чем пройти вакцинацию, специалистка рекомендовала проконсультироваться с врачом.

Ранее дерматолог, косметолог, специалист в области питания Сабина Байрамова предупредила о последствиях нехватки витамина С. По ее словам, дефицит аскорбиновой кислоты не только негативно сказывается на работе иммунитета, но и препятствует выработке коллагена, необходимого для здоровья кожи, суставов и костей.