В Москве произошел конфликт с применением оружия

Прокуратура: конфликт с применением оружия произошел на юго-западе Москвы

Конфликт между группой граждан с применением оружия произошел на юго-западе Москвы, информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Уточняется, что конфликт у ресторана на улице Гарибальди. Информации о пострадавших не поступало. «Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», — отметили в ведомстве. На опубликованных кадрах видно, как молодой человек несколько раз стреляет в воздух.

В начале сентября около ресторана на Малой Бронной в Москве произошла драка со стрельбой. Во время конфликта было применено травматическое оружие.