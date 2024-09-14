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22:56, 14 сентября 2024Силовые структуры

В Москве произошел конфликт с применением оружия

Прокуратура: конфликт с применением оружия произошел на юго-западе Москвы

Кадр: Прокуратура Москвы

Конфликт между группой граждан с применением оружия произошел на юго-западе Москвы, информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Уточняется, что конфликт у ресторана на улице Гарибальди. Информации о пострадавших не поступало. «Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», — отметили в ведомстве. На опубликованных кадрах видно, как молодой человек несколько раз стреляет в воздух.

В начале сентября около ресторана на Малой Бронной в Москве произошла драка со стрельбой. Во время конфликта было применено травматическое оружие.

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      Марина Совина
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