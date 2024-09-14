В Москве возбудили дело после отравления десятков ветеранов

СК возбудил дело после отравления около 20 человек в реабилитационном центре

По факту отравления около 20 человек в столичном социально-реабилитационном центре для ветеранов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Управления Следственного комитета (СК) России по Москве в своем Telegram-канале.

Дело было возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Предварительно, около 20 человек обратились за помощью с признаками отравления. Ранее они употребляли пищу в столовой социально-реабилитационного центра.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — подчеркнули в СК.

Ранее сообщалось, что люди отравились в Социально-реабилитационном центре имени Михайлова на Олимпийском проспекте. 15 сентября около 5 часов утра у 30 человек возникли одинаковые симптомы — температура, тошнота, диарея и боли в животе.

