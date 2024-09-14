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20:34, 14 сентября 2024Россия

Десятки ветеранов отравились в Москве

В Москве 30 человек отравились в социально-реабилитационном центре для ветеранов

Фото: Мария Григорьева / Лента.ру

В Москве отравились десятки постояльцев социального центра для ветеранов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Социально-реабилитационном центре имени Михайлова на Олимпийском проспекте. 15 сентября около 5 часов утра у 30 человек возникли одинаковые симптомы — температура, тошнота, диарея и боли в животе.

Предварительно у всех пострадавших диагностировали пищевую токсикоинфекцию. Специалисты подозревают, что причиной тому стала рыба, которую днем ранее ели все заболевшие.

В начале сентября жители Карелии массово отравились шаурмой. Недомогание почувствовали 113 человек. У всех отравившихся шаурмой диагностировали сальмонеллез, протекающий в среднетяжелой форме. Уточняется, что среди пострадавших — 46 детей, не достигших 17 лет. Следователи прокуратуры установили, что все эти люди покупали готовую еду в одной и той же точке общепита.

Герой по соседству
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      Нина Ташевская
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