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15:11, 14 сентября 2024Культура

Волочкова извинилась перед Успенской за случайную насмешку над ее дочерью

Волочкова извинилась перед Успенской за фотографию ее дочери с выбитыми зубами

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова извинилась перед певицей Любовью Успенской за случайную насмешку над ее дочерью Татьяной Плаксиной. Об этом сообщила балерина в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

До этого Волочкова опубликовала обращенный к хейтерам пост, в котором пристыдила критикующих ее выступления «страшных теток». Публикацию артистка сопроводила фотографией Плаксиной с выбитыми зубами — кадр был сделан после того, как девушка упала с велосипеда в Коста-Рике. Тогда певица сломала себе челюсть и потеряла несколько зубов.

«Жуть. Несчастная ведьма», — написала Волочкова. Позже балерина объяснила, что помощник прислал ей несколько фотографий, из которых она выбрала одну и грубо подписала, не разбирая, кто на ней изображен. Волочкова призналась, что с Успенской и ее дочерью она созвонилась и прояснила им ситуацию.

«Я без задней мысли залила пост с несколькими словами, адресованными вовсе не Тане, а тем людям, которые имеют наглость ничего из себя не представляя писать оскорбления публичным и состоявшимся личностям. Не надо сталкивать нас лбами с теми людьми, с которыми мы дружим уже много лет», — оправдалась Волочкова.

Ранее балерина назвала позорной идею проверки артистов на алкогольное и наркотическое опьянение перед выступлениями. Танцовщица назвала подобные тесты унизительными для звезд.

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      Нина Ташевская
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