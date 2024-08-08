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12:45, 8 августа 2024Культура

Волочкова назвала позорной идею проверки артистов на алкогольное опьянение

Балерина Волочкова назвала позорищем для артистов проверку на алкоголь

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова скептически отнеслась к идее проверки артистов на алкогольное и наркотическое опьянение перед выступлениями. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Танцовщица назвала подобные тесты унизительными для звезд. «Почему из-за каких-то людей нужно устраивать позорище артистам, которые несут высокое искусство в массы? Которые ежедневно тратят часы, чтобы поддерживать свой профессионализм?» — заявила она.

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Волочкова добавила, что сожалеет из-за того, что всех артистов «хотят мести под одну гребенку».

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на допинг перед выходом на сцену. Хамзаев подчеркнул, что необходимо запретить звездам давать выступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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      Мария Рюрикова
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