Волочкова назвала позорной идею проверки артистов на алкогольное опьянение

Балерина Анастасия Волочкова скептически отнеслась к идее проверки артистов на алкогольное и наркотическое опьянение перед выступлениями. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.
Танцовщица назвала подобные тесты унизительными для звезд. «Почему из-за каких-то людей нужно устраивать позорище артистам, которые несут высокое искусство в массы? Которые ежедневно тратят часы, чтобы поддерживать свой профессионализм?» — заявила она.
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Волочкова добавила, что сожалеет из-за того, что всех артистов «хотят мести под одну гребенку».
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на допинг перед выходом на сцену. Хамзаев подчеркнул, что необходимо запретить звездам давать выступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.