Волочкова назвала позорной идею проверки артистов на алкогольное опьянение

Балерина Волочкова назвала позорищем для артистов проверку на алкоголь

Балерина Анастасия Волочкова скептически отнеслась к идее проверки артистов на алкогольное и наркотическое опьянение перед выступлениями. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Танцовщица назвала подобные тесты унизительными для звезд. «Почему из-за каких-то людей нужно устраивать позорище артистам, которые несут высокое искусство в массы? Которые ежедневно тратят часы, чтобы поддерживать свой профессионализм?» — заявила она.

Волочкова добавила, что сожалеет из-за того, что всех артистов «хотят мести под одну гребенку».

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на допинг перед выходом на сцену. Хамзаев подчеркнул, что необходимо запретить звездам давать выступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.