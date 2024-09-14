Вооруженные бензопилами неизвестные напали на магазин в Ленобласти

Неизвестные с бензопилами напали на магазин во Всеволожском районе Ленобласти

Полиция задержала четырех человек, которые напали с бензопилами на магазин во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером в четверг, 12 сентября, в магазине в деревне Агалатово. Неизвестные прошли в помещение, повредили бензопилами имущество и скрылись. Позднее их задержали и доставили в отделение полиции.

Сообщается, что задержанные мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Ими оказались три жителя Выборга в возрасте от 17 до 18 лет и 32-летний житель Ставропольского края. В настоящее время устанавливается сумма причиненного магазину ущерба.

Ранее в Подмосковье арестовали 31-летнего местного жителя, устроившего разбойное нападение с топором на пиццерию. Бывший кассир пиццерии приехал в кафе в деревне Белая Богородского городского округа ночью и перелез через забор. Он отжал раздвижные двери, проник в заведение и, угрожая топором повару, забрал из кассы 200 тысяч рублей.