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12:18, 14 сентября 2024Из жизни

Выдра вылезла из реки и утащила ребенка под воду

Fox News: в США выдра напала на ребенка и утащила его под воду

Фото: Jim / Unsplash

Выдра напала на ребенка и утащила его под воду у реки в штате Вашингтон (США). Об этом сообщает Fox News.

Животное напало на мальчика, который гулял с матерью вдоль берега реки в городе Брементон. Выдра несколько раз укусила ребенка за руку. Отмечается, что женщина успела вытащить сына из воды.

Пострадавшим обработали раны. Сотрудники Департамента рыбных ресурсов и диких животных штата (WDFW) отловили и ликвидировали выдру. Это не первое подобное происшествие. По данным департамента, за последние десять лет в Вашингтоне было зафиксировано шесть нападений выдр на людей.

Ранее местные жители заметили в реке Кирпили в Краснодарском крае полутораметрового крокодила. Специалисты Минприроды позже обследовали реку, однако животное найти не смогли.

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      Мария Черкасова
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