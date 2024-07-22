В российской реке заметили полутораметрового крокодила

Рыбак из Краснодарского края заметил в реке полутораметрового крокодила

Реку Кирпили, протекающую в Краснодарском крае, обследовали в поисках полутораметрового крокодила, замеченного местными жителями. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Слухи о крокодиле несколько дней распространялись в соцсетях с подачи рыбака, который якобы заметил хищника в реке. 17 июля представительница администрации Дербентского сельского поселения Ольга Марцун направила в Минприроды края официальное письмо. В нем она просила о содействии «по отлову данного животного».

Жителями Дербентского сельского поселения Тимашевского района в реке Кирпили, координаты 45.522139 38.921402, неоднократно был замечен предположительно, кайман длиной до 1,5 метров. Также, в верше рыбаком были обнаружены перекушенная напополам черепаха, останки водяной крысы и другого неизвестного животного из письма Ольги Марцун

Специалисты Минприроды с катера проверили место, которое названо в письме. Для поиска крокодила использовались тепловизор и световые приборы. Хотя найти рептилию так и не удалось, специалисты обнаружили «перекушенную» черепаху. По их мнению, она пострадала не от зубов крокодила, а от гребного винта маломерного судна. Кроме того, рядом оказались вылазы выдр и ондатр.

При опросе жителя Дербенского поселения было выяснено, что наблюдал он за животным издалека с моста. Идентифицировать речного обитателя ему помог виртуальный голосовой помощник в интернете. Из опрошенных местных жителей данного животного в реке больше никто не наблюдал. Информация о наличии крокодила в реке подтверждения не получила из сообщения Министерства природных ресурсов Краснодарского края

Ранее сообщалось, что в речке Вьюнка под Москвой поймали и сняли на видео живого крокодила. Его отправили на коломенскую крокодиловую ферму, где живут более 50 крокодилов и аллигаторов различных видов, в том числе нильские, сиамские, узкорылые и гребнистые крокодилы.