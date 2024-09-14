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17:48, 14 сентября 2024Мир

Захарова обвинила Госдеп США в объявлении информационной войны

Захарова: обвинения Госдепа в адрес RT являются объявлением информационной войны

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что обвинения Государственного департамента США в адрес телеканала российской медиагруппы Russia Today (RT) являются объявлением информационной войны, передает РИА Новости.

«Это не про санкции, не про ограничительные меры. Это объявление информационной войны. Прямое, без какой-то альтернативы», — заявила дипломат.

По ее словам, в основе обвинений лежит русофобия, яркие примеры которой можно наблюдать в 30-е годы XX века.

Ранее Захарова заявила, что санкции США против российских СМИ и их расширение являются необоснованными. Она также подчеркнула, что страны Запада доходят вплоть до физических угроз в отношении журналистов из России.

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