Захарова обвинила Госдеп США в объявлении информационной войны

Захарова: обвинения Госдепа в адрес RT являются объявлением информационной войны

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что обвинения Государственного департамента США в адрес телеканала российской медиагруппы Russia Today (RT) являются объявлением информационной войны, передает РИА Новости.

«Это не про санкции, не про ограничительные меры. Это объявление информационной войны. Прямое, без какой-то альтернативы», — заявила дипломат.

По ее словам, в основе обвинений лежит русофобия, яркие примеры которой можно наблюдать в 30-е годы XX века.

Ранее Захарова заявила, что санкции США против российских СМИ и их расширение являются необоснованными. Она также подчеркнула, что страны Запада доходят вплоть до физических угроз в отношении журналистов из России.