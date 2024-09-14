В МИД России оценили расширение санкций США против российских СМИ

Захарова: санкции США против российских СМИ являются необоснованными

Санкции США против российских СМИ и их расширение являются необоснованными. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Помимо тех чудовищных, ничем не обоснованных заявлений политического характера, которые вчера прозвучали из Вашингтона в отношении СМИ, параллельно с этим идет и физическая агрессия в отношении журналистов», — рассказала дипломат.

Вечером 13 сентября США ввели полные блокирующие санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Американский Минфин выпустил генеральную лицензию, предписывающую завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.

Данное решение было объявлено на фоне обвинений со стороны госсекретаря США Энтони Блинкена в отношении RT в якобы участии в «тайных операциях» по вмешательству в дела других государств и «военных закупках».