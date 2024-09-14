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17:10, 14 сентября 2024Мир

Зимбабве уничтожит 200 слонов по одной причине

The Guardian: Зимбабве уничтожит 200 слонов из-за угрозы голода

Фото: AJ Robbie / Unsplash

Зимбабве уничтожит 200 слонов из-за нехватки продовольствия и угрозы голода в стране вследствие продолжительной засухи. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Мы обсуждаем с ZimParks и некоторыми общинами возможность сделать то же, что сделала Намибия, чтобы мы могли забить слонов и мобилизовать женщин, чтобы они, возможно, высушили мясо, упаковали его и гарантировали, что оно попадет в те общины, которым нужен белок», — приводит издание слова Министра охраны окружающей среды Зимбабве Ситембисо Ниони.

Авторы материала подчеркивают, что такие меры в последний раз власти приняли в 1988 году. В последние годы в результате проводимой политики по спасению популяции численность слонов в заповеднике Хванге в четыре раза превысила его вместимость.

3 апреля президент Ботсваны Мокгвитси Масиси пригрозил отправить в Германию 20 тысяч слонов из-за планов властей ФРГ ввести ограничения на ввоз охотничьих трофеев. Реакция властей страны вызвана тем фактом, что в Ботсване проживает порядка 130 тысяч слонов, что является третью от мировой популяции животных. Их высокая концентрация в стране негативно сказывается на ведении сельского хозяйства. В качестве решения власти продают лицензии на охоту, а также передают популяции слонов другим странам Африки.

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      Максим Габриелян
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