Актер Майкл Дуглас выразил сожаление, что ВСУ не могут бить вглубь России

Голливудский актер Майкл Дуглас выразил сожаление в связи с тем, что Запад не разрешает Украине бить оружием НАТО вглубь России. Об этом он заявил в эфире телеканала LCI.

«Печально видеть, что страх перед ядерной угрозой сдерживает принятие такого решения», — заявил звезда Голливуда. По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) изначально должны были получить разрешение бить дальнобойными ракетами по России.

Ранее помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за разрешения ВСУ бить вглубь России. При этом он добавил, что администрация президента США Джо Байдена хочет пойти на данный шаг, так как боится поражения Киева до проведения президентских выборов 5 ноября.