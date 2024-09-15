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00:11, 15 сентября 2024Россия

15 сентября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

15 сентября 2024 года в России поздравляют всех, кто задействован в лесном хозяйстве. В мире отмечают День демократии и День свободных денег. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 15 сентября, кто из знаменитостей родился в этот день и на какие приметы стоит обратить внимание.

Праздники в России

День работников леса

День работников леса отмечают в третье воскресенье сентября. Праздник учредили в СССР, в 1966 году, и после распада Союза его продолжили отмечать жители Республики Беларусь, Киргизии и Украины.

Площадь лесов в России оценивают в 795,4 миллиона гектаров. Самый лесистый регион — Иркутская область, где насаждения занимают более 82 процентов территории. Следом идут Приморский край, Костромская область и Республика Коми.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в России 15 сентября

  • День худеющих;
  • День единства народов Дагестана;
  • День санитарно-эпидемиологического надзора России.

Праздники в мире

Международный день демократии

Праздник был учрежден резолюцией Генассамблеи ООН в 2007 году. Цель этого дня — призвать правительства укреплять демократию в своих странах. Ежегодно День демократии проходит под определенным девизом, в этом году праздник посвящен развитию искусственного интеллекта как инструмента благого управления.

По мнению ООН, искусственный интеллект имеет потенциал для расширения масштабов общественного участия и равенства. При этом важно учитывать, что без должного контроля ИИ может привести к серьезными последствиям для демократии, стабильности и мира.

Фото: Carlo Allegri / Reuters

День свободных денег

Это своего рода социальный эксперимент — ежегодно 15 сентября люди в разных странах дают деньги незнакомцам — часть полученных средств нужно обязательно передать другому.

Деньги можно спрятать в общественном месте, вручить лично или отправить переводом. Владельцы кафе, например, предлагают посетителям бесплатные напитки, а деньги за них призывают отдать кому-то из посетителей или друзей. Как утверждается на сайте акции, День свободных денег — это «эксперимент щедрости», который помогает людям переосмыслить отношение к деньгам.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Какие еще праздники отмечают в мире 15 сентября

  • Мусульманский праздник Мавлид ан-Наби;
  • Всемирный день распространения информации о лимфоме;

  • День совпадений снов;
  • Международный день точки.

Какой церковный праздник сегодня

Празднование в честь Калужской иконы Божией Матери

Согласно преданию, явление этой иконы произошло в 1748 году вблизи Калуги в доме одного помещика. Две его служанки перебирали на чердаке старые вещи: одна из них по ходу работы позволяла себе непристойные высказывания и не прекращала браниться, несмотря на просьбы благочестивой подруги. Тогда скромная служанка увидела среди прочего хлама портрет женщины в темной одежде: приняв ее за монахиню, девушка пригрозила подруге гневом игуменьи, на что та рассмеялась и плюнула на портрет. В тот же час со служанкой случился припадок, и она упала без чувств. На следующий день родителям невоспитанной девушки явилась Дева Мария и рассказала, как их дочь смеялась над Богородицей. Тогда они совершили молебен перед поруганной иконой, а больную окропили святой водой, после этого девушка выздоровела.

Позже чудотворный образ установили в сельском храме. Считается, что икона не раз исцеляла больных и даже помогала жителям Калуги отбить наполеоновские войска в 1812 году.

Фото: Жанна Фашаян / «Лента.ру»

Какие еще церковные праздники отмечают 15 сентября

  • Перенесение мощей святых благоверных князя Петра и княгини Февронии;
  • День памяти святителя Иоанна Постника;
  • День памяти мученика Маманта, его отца Феодота и матери Руфины;
  • День памяти мучеников 3628и в Никомидии;
  • Обретение мощей преподобного Феодосия Тотемского;
  • Собор Саратовских святых.

Приметы на 15 сентября

  • Солнечный и безоблачный день обещает теплую осень.
  • Алый закат — к холодам.
  • Если облака нависают низко, в ближайшие дни погода испортится.
  • Пошел дождь — осень будет без осадков.
  • Ветер стих и выпало много росы — осень будет приятной.

Кто родился 15 сентября

Принц Гарри, герцог Сассекский (40 лет)

Принц Гарри — младший сын короля Великобритании Карла III и принцессы Дианы. Сейчас принц — пятый в очереди на королевский престол, после своего старшего брата принца Уильяма, двух его сыновей и дочери.

В 2018 году Гарри женился на актрисе Меган Маркл, что привело к скандалу в королевской семье. В результате супруги сложили с себя титулы и переехали в США. После этого пара снялась в документальном сериале от Netflix, рассказав о травле в Букингемской дворце. Об этом принц Гарри также написал в автобиографии «Запасной».

Фото: Toby Melville / Reuters

Том Харди (47 лет)

Британский актер построил карьеру, исполняя роли крутых парней. В частности, в фильмах «Безумный Макс: Дорога ярости», «Воин», «Начало» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Также он снялся в сериалах «Острые козырьки» и «Табу», причем сценарий последнего написали по рассказу самого Харди.

Кто еще родился 15 сентября

  • Кирилл Лавров (1925-2007) — советский и российский актер, народный артист СССР;
  • Томми Ли Джонс (78 лет) — американский актер;
  • Оливер Стоун (78 лет) — американский режиссер;
  • Летисия (52 года) — королева-консорт Испании.

Дарья Сидорова
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