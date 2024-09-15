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17:56, 15 сентября 2024Ценности

18-летний сын Ирины Дубцовой похвастался машиной за 15 миллионов рублей

18-летний сын Ирины Дубцовой Артем Черницын похвастался BMW X4 M Competition

Фото: @temvch

Сын российской певицы Ирины Дубцовой Артем Черницын похвастался роскошной машиной. Соответствующие снимки появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах видно, что 18-летний наследник стал обладателем кроссовера BMW X4 M Competition черного цвета. Стоимость данной модели автомобиля начинается от 15 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

«Принимаю поздравления», — подписал Черницын фото.

В августе сообщалось, что бывший муж блогерши Лерчек Артем Чекалин рассказал в своих соцсетях о покупке автомобиля за 22 миллиона рублей.

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      Карина Черных
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