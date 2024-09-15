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17:25, 15 сентября 2024Мир

Байден обсудит с Зеленским ограничения на использование дальнобойных ракет

Салливан: Байден обсудит с Зеленским снятие ограничений на удары вглубь России

Фото: Doug Mills / Reuters

Президент США Джо Байден обсудит с главой украинского государства Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает SkyNews.

Как сообщил Салливан, разрешение Киеву наносить удары вглубь России является предметом оживленной дискуссии в администрации Байдена. Он отметил, что президент США в скором времени проведет с Зеленским консультацию по этому вопросу.

Кроме того два лидера обсудят новый большой пакет военной помощи США, над которым сейчас работают в Белом доме.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием является оправданным с военной точки зрения. При этом он подчеркнул, что страны, предоставляющие оружие Киеву, также имеют право устанавливать определенные границы для его использования, так как чувствуют ответственность за это оружие.

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      Глеб Палехов
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