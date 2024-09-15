Боррель заявил о подрыве доверия к ЕС при отказе разрешить ВСУ наносить удары по России

Боррель: отказ разрешить ВСУ наносить удары вглубь России подрывает доверие к ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в своем блоге выразил мнение, что отказ ряда стран организации разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары переданным Киеву оружием вглубь территории России подрывает доверие к поддержке ЕС.

«Мы взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Украине обороняться, а оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений», — заявил он.

По его словам, нежелание ряда стран поддержать его позицию по данному вопросу дорого обходится Киеву и может привести к подрыву доверия решимости ЕС поддерживать Украину. При этом Боррель выразил уверенность в том, что принятие соответствующего решения не станет означать вступление третьих стран в войну с Россией.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть НАТО в полномасштабную войну с Россией.