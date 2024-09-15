Зеленского обвинили в попытке втянуть НАТО в войну с Россией

Сенатор Пушков обвинил Зеленского в попытке втянуть НАТО в войну с Россией

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится втянуть НАТО в полномасштабную войну с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков заявил, что украинский президент встал на путь «чем хуже, тем лучше». Он также обвинил Зеленского в попытке втянуть НАТО в войну с Россией. «И он делает все для этого», — подчеркнул политик.

Ранее Зеленский призвал Запад быть откровенным в вопросе разрешения на удары переданным оружием вглубь территории России. По его мнению, страны фактически отказались от принятия подобного решения.