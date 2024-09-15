Директор магазина попал под проверку ФСБ из-за шутки. Его сотрудников заподозрили в финансировании ВСУ

ФСБ проверит владельца магазина на Камчатке из-за слов «Закиев Замир» в бланке

Директора магазина автозапчастей на Камчатке вызвали в управление ФСБ из-за образца заявления на возврат. В нем в графе ФИО было написано «ЗаКиев ЗаМир Рустамович». На это обратила внимание одна из посетительниц, она опубликовала видео в соцсетях.

ФСБ начала проверку о дискредитации ВС РФ и финансировании ВСУ

Как сообщает Baza, на следующий день после появления ролика в соцсетях с владельцем магазина связались представители ФСБ и вызвали его в управлении. В сам магазин пришли сотрудники полиции.

Выяснилось, что образец заявления составил продавец магазина. Он объяснил это тем, что просто пошутил, и добавил, что саму бумажку уже уничтожил.

По информации издания, проверка ведется по двум статьям: дискредитации Вооруженных сил России и финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Директор магазина извинился за произошедшее

Как сообщает издание «Подъем», директор магазина Сергей Митюшин уже извинился перед покупательницей и заверил ее, что не знал о взглядах своего сотрудника.

«Я был в полном шоке, когда это увидел. Я выяснил, что это за человек. Не мог себе представить, что среди нас могла работать такая личность. Хочу принести извинения от всего коллектива, от себя лично. У нас в коллективе не один человек ушел на СВО, уже есть ребята, которые не вернулись», — поделился он.

Митюшин отметил, что регулярно помогает российским военным, служащим в зоне проведения специальной операции на Украине.