Владелец магазина на Камчатке попал под проверку ФСБ из-за шутки в образце заявления

ФСБ проверит магазин на Камчатке из-за надписи «Закиев Замир Рустамович»

Владелец магазина автозапчастей на Камчатке попал под проверку ФСБ из-за шутки в образце заявления. Об этом пишет Baza.

Одна из посетительниц «Автомира» обратила внимание на образец заявления для оформления возврата, в котором была надпись «Закиев Замир Рустамович». На следующей день после публикации в сети владельца вызвали в управление ФСБ, а в магазин пришли сотрудники полиции. Во время расследования выяснилось, что автором заявления является сотрудник торговой точки Леонид Ю., который решил пошутить. По его словам, бумагу он уже уничтожил.

В настоящий момент ведется проверка по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и финансировании украинских войск.

Ранее сообщалось, что в Махачкале задержали школьников из-за шутки о подготовке к теракту. Уточнялось, что одиннадцатиклассники создали фейковый аккаунт от имени девушки и отправили в МЧС Дагестана письмо по электронной почте. В сообщении говорилось о якобы подготовке к теракту на улице Коркмасова, который совершит группировка из шести боевиков.