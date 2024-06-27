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14:10, 27 июня 2024Россия

В Дагестане задержали школьников из-за шутки о теракте

В Дагестане задержали сообщивших о «теракте» школьников

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

В Махачкале задержали школьников из-за шутки о подготовке к теракту, пишет Telegram-канал «Mash Gor».

По данным канала, одиннадцатиклассники создали фейковый аккаунт от имени девушки и отправили в МЧС Дагестана письмо по электронной почте. В сообщении говорилось о якобы подготовке к теракту на улице Коркмасова, который совершит группировка из шести боевиков. Неизвестные требовали перевести на счет по указанному номеру телефона 800 тысяч рублей в качестве платы за то, чтобы никто не пострадал.

Сотрудники МЧС выезжали на улицу Коркмасова, но не нашли ничего, что могло угрожать безопасности. Школьников задержали, их нашли по номеру телефона, который они оставили для перевода денег.

Ранее МВД Дагестана задержало мужчину за шутку про перестрелку в Махачкале. По показаниям очевидцев, рядом с сидевшими на скамейке девушками припарковался внедорожник, из которого вышли трое мужчин. Одним из них оказался позднее задержанный, он заявил: «Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!» После этого к месту выехали семь нарядов полиции.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В Дербенте совершили нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстреляли пост ДПС. Среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. По разным данным, при теракте не удалось спасти от 23 до 25 человек — большую часть из них составляют сотрудники правоохранительных органов.

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      Елена Торубарова
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