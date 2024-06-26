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05:01, 26 июня 2024Силовые структуры

МВД Дагестана задержало мужчину за шутку про перестрелку в Махачкале

МВД Дагестана задержало мужчину за неудачную шутку про перестрелку в Махачкале

Фото: pixabay.com

Причиной полицейской операции в Махачкале, проведенной накануне вечером, является неудачная шутка про «скорое начало перестрелки» одного из местных жителей. Об этом сообщило МВД Дагестана в Telegram-канале.

Мужчина задержан. На опубликованном полицией видео он рассказал, что проходя мимо сидевших на скамейке девушек, посоветовал им лучше не выходить из дома, поскольку сейчас «опасное время» и «всякое происходит». «Эти девушки, в каком бы формате я ранее не выразился, шуточном формате, они не так поняли и не так донесли», — сообщил задержанный.

При этом в МВД уточнили, что, по показаниям 17-летней девушки, когда рядом с ними припарковался внедорожник и из него вышли трое мужчин. Одним из них оказался задержанный, он заявил: «Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!».

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Перепуганные девушки позвонили в полицию и сообщили, «сейчас на Университетской площади будет перестрелка», к месту выехали семь нарядов полиции. «Учитывая ту трагедию, что происходила эти дни в Дагестане, можно сказать только одно — это было, мягко говоря, неумно!», — подчеркнули в МВД.

Вечером 25 июня сообщалось, что в Махачкале произошла стрельба. Звуки выстрелов раздавались на улицах Ленина и Коркмасова. На месте работали силовики, дороги перекрыты. Также поступала информация о введении плана «Перехват», однако МВД Дагестана ее опровергло. В ведомстве рассказали, что правоохранители проводили проверку поступившей информации о вооруженном человеке, она не подтвердилась.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербенте были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Общее число жертв теракта составило около 25 человек.

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      Марина Совина
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