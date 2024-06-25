МВД Дагестана опровергло введение плана «Перехват»

МВД Дагестана: в Махачкале не вводили план «Перехват» из-за стрельбы

Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила, что план «Перехват» в Махачкале не вводился. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал информацию о том, что в городе ввели план «Перехват» из-за двух вооруженных людей, открывших огонь по сотруднику патрульно-постовой службы.

Стрельба произошла вечером 25 июня. Звуки выстрелов раздались на улицах Ленина и Коркмасова. На место прибыли силовики, дороги перекрыли.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Общее число жертв теракта составило около 25 человек.