В Махачкале произошла стрельба на улицах Ленина и Коркмасова, силовики на месте

В Махачкале произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Звуки выстрелов раздаются на улицах Ленина и Коркмасова. На месте работают силовики, дороги перекрыты. Прохожих просят разойтись или уйти в укрытие. Жителей по улице Коркмасова просят не выходить на улицу, пишет издание Baza.

Официальной информации о случившемся нет.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербенте были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Общее число жертв теракта составило, по разным данным, 23 или 25 человек.