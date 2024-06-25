В Махачкале ввели план «Перехват», рызыскивают двух вооруженных людей

План «Перехват» ввели в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что разыскивают двух вооруженных людей, открывших огонь по сотруднику патрульно-постовой службы. В городе общий сбор сотрудников МВД.

Вечером 25 июня в Махачкале произошла стрельба. Звуки выстрелов раздаются на улицах Ленина и Коркмасова. На месте работают силовики, дороги перекрыты.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербенте совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Общее число жертв теракта составило около 25 человек.