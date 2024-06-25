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23:36, 25 июня 2024Силовые структуры

МВД Дагестана проверило информацию о вооруженном человеке в Махачкале

МВД Дагестана: правоохранители в Махачкале проверяли поступившую информацию

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

План «Перехват» в Махачкале не вводился, правоохранители проводили проверку поступившей информации. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике Дагестан в Telegram-канале.

Как рассказала глава пресс-службы Гаяна Гариева, от очевидца поступило сообщение о том, что он «увидел в районе Университетской площади вооруженного человека». На место было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена, проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории с привлечением кинологов. Однако информация о вооруженном человеке не подтвердилась.

Вечером 25 июня сообщалось, что в Махачкале произошла стрельба. Звуки выстрелов раздавались на улицах Ленина и Коркмасова. На месте работали силовики, дороги перекрыты. Также поступала информация о введении плана «Перехват».

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербенте были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Общее число жертв теракта составило около 25 человек.

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      Евгений Силаев
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