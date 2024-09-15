Масштабный пожар возник в двух поселках ЛНР

МЧС: в поселках Степной и Лесной ЛНР возник масштабный пожар

В двух поселках Луганской Народной Республики (ЛНР) произошел мощный пожар. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

Уточняется, что возгорание возникло в поселках Степной и Лесной Антрацитовского муниципального округа. «Тушение осложняет сильный порывистый ветер», — рассказали в ведомстве.

В августе подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что в Купянске и Купянском районе возникает большое количество пожаров, которые некому тушить. По его словам, пожарные Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины бездействуют, иногда вовсе отказываясь выезжать на задание. Марочко пояснил, что причиной этого является катастрофическая нехватка сотрудников и полное минирование местности.