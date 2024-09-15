Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:39, 15 сентября 2024Экономика

Глава Ford рассказал об угрозе для США

Гендиректор Ford Фарли назвал автопроизводителей КНР угрозой для США
Джим Фарли

Джим Фарли. Фото: Rebecca Cook / Reuters

Глава американской компании Ford Джим Фарли заявил, что стремительное развитие производства электромобилей в КНР угрожает США серьезным отрывом в борьбе за зарубежные рынки. Его слова приводит газета The Wall Street Journal.

Фарли назвал автопроизводителей Китая экзистенциальной угрозой для США. По его словам, китайская автопромышленность «развивается со скоростью света», поскольку применяют искусственный интеллект и другие новые технологии, альтернативы которых отсутствуют в США.

Ранее в Британии назвали преимущество китайских авто перед западными брендами. Издание The Telegraph допустило, что дешевые электрические автомобили из Китая займут основную нишу на западном рынке.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Рядом с Трампом вновь прозвучали выстрелы. Агенты Секретной службы предотвратили второе покушение на экс-президента США

      Задержание врио командира бойцов Эрнеста и Гудвина опровергли

      Умерла самая старая кошка в мире

      Раскрыто состояние Трампа после стрельбы

      В Белом доме отреагировали на сообщения о стрельбе в гольф-клубе Трампа

      Симоньян оценила санкции США против RT

      В Словакии прошла встреча поклонников русского языка и культуры

      Врач объяснил феномен вздрагиваний во сне

      Врач предупредил о последствиях привычки поздно ложиться спать

      Акробат перешел из Азии в Европу по канату

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше