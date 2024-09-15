Глава Ford рассказал об угрозе для США

Гендиректор Ford Фарли назвал автопроизводителей КНР угрозой для США

Глава американской компании Ford Джим Фарли заявил, что стремительное развитие производства электромобилей в КНР угрожает США серьезным отрывом в борьбе за зарубежные рынки. Его слова приводит газета The Wall Street Journal.

Фарли назвал автопроизводителей Китая экзистенциальной угрозой для США. По его словам, китайская автопромышленность «развивается со скоростью света», поскольку применяют искусственный интеллект и другие новые технологии, альтернативы которых отсутствуют в США.

Ранее в Британии назвали преимущество китайских авто перед западными брендами. Издание The Telegraph допустило, что дешевые электрические автомобили из Китая займут основную нишу на западном рынке.