В Британии назвали преимущество китайских авто перед западными брендами

Telegraph: китайские машины могут вытеснить западные бренды с мирового рынка

Дешевые электрические автомобили из Китая могут занять основную нишу на западном рынке. Об этом сообщает Telegraph.

Как отмечает издание, в соответствии с британскими законами не менее 22 процентов автомобилей, продаваемых в стране, должны быть электрическими, к 2030 году эта доля составит 80 процентов. Предполагается, что китайские автомобили помогут в этом.

По мнению экспертов, западные бренды не смогут предложить покупателям более выгодные условия — для разработки собственных батарей потребуются огромные средства. При этом потребители в конечном итоге предпочтут лучшее соотношение цены и качества, а не станут держаться за проверенные бренды.

В начале сентября сообщалось, что в последнем месяце лета 2024 года в России реализовали 148,3 тысячи новых легковых автомобилей. Такие результаты стали самыми большими за последние 3,5 года. В апреле 2021 года в России за месяц продали 171,5 тысячи таких автомобилей.